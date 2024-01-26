T.C. YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2023/6

Karar No : 2023/514

DAVACI : K.H.

SANIK : SARI MURAT BOZAN, Ali ve Feride oğlu, 05/05/1980 Sarıkaya d.lu

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 09/12/2022

SUÇ YERİ : YOZGAT/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 12/10/2023

KARAR NİTELİĞİ : 6 AY HAPİS

KANUN MADDELERİ : TCK 86/2-3e, 53, 58/7

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanığın Türkiye'de tebligata yarar adresinin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, "gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Yozgat ilinde yayımlanan yerel bir gazetede, resmi ilan portalı ve genel internet haber sitesinde ilamından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren CMK.'nun 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceği İLANEN tebliğ olunur. 22/01/2024

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Basın No: ILN01973194