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Resmi İlanlar T.C. YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-07-17 00:01:00 -

T.C. YOZGAT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2022/339
Karar No : 2023/115
DAVACI : K.H.
MAĞDUR SANIK: NUSHABA ALAKBAROVA, elman ve Gülsum kızı, 09/07/1973 AZERBAYCAN doğumlu,
SUÇ : Fuhşa Aracılık Etmek, Fuhşun Yolunu Kolaylaştırmak
SUÇ TARİHİ : 02/05/2022
SUÇ YERİ : YOZGAT/MERKEZ
KARAR TARİHİ :14/03/2023
KARAR NİTELİĞİ : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
KANUN MADDELERİ : TCK 227/2, CMK 231/5 maddesi

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mağdur sanığın Türkiye'de tebligata yarar adresinin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, "gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren CMK.'nun 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yozgat (Nöbetçi) Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yoluna başvurabileceği ilan olunur. 12/07/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01860544