T.C. YOZGAT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/180 Esas

25.06.2026

Konu : İlan tutanağı

Mahkememize açılan Gaiplik davası gereğince; Yozgat İli, Merkez İlçesi, Kale Köyünde nüfusuna kayıtlı bulunan Sadettin ve Güllü'den olma, 01/01/1985 doğumlu 35686702894 T.C kimlik numaralı İsmail ATMACA'nın sağ ya da ölü olup olmadığı, ölü ise nerede, hangi tarihte öldüğü, sağ ise yaşadığı yer ve adresi hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sahip oldukları bilgi ve malumatlarını, Yozgat 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/180 Esas sayılı dosyasına bildirmesi, aksi halde İsmail ATMACA hakkında gaiplik kararı verileceği hususu 4721 sayılı TMK'nın 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02567759