T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



Esas No: 2022/279 Esas



Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar, ALİ İHSAN İÇEL, AYŞE USLUKILIÇ, CEMAL BÜYÜKER, CEMAYNUR ULUTAŞ, ÇAĞLAR BÜYÜKER, DAVUT KILINÇASLAN, DİLEK ULUTAŞ, DURSUN İÇEL, GAZİ KILINÇASLAN, HAKAN ÇEVİK, HASAN İÇEL, HATİCE ÇAY, HAVA KARAMEŞE, İHSAN ÇELİK, İLHAN KILINÇASLAN, KEZİBAN KOÇ, KUDRET ERKOÇ, MEHMET BÜYÜKER, MEHMET ÇEVİK, MELEK ARSLAN, MELEK BİLGİN, MERYEM ERKOÇ, MURAT ÇEVİK, MUTEBER KILINÇASLAN, NEDİME ATEŞ, NEZİHA ÖZER, ŞEREF BÜYÜKER, YUNUS KILINÇASLAN arasında mahkememizde görülmekte olan dava konusu Yozgat ili Merkez ilçesi Bozlar Köyü/ Mah. 101 ada 136 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davası nedeniyle; mahkememizce yapılan keşif neticesinde dava konusu taşınmazın davalıların payları karşılığının kamulaştırma bedelinin 65.232,34.TL olarak bilirkişi raporu ile tespit edilmiş olup;



Başak mah. 1650. sok. Aşık Toros apt. no: 17/2 Mamak / ANKARA adresine Hasan Hüseyin ve Satı kızı 04/03/1945 Yozgat doğumlu 60745426510 TC kimlik numaralı Davalı Melek ARSLAN adına dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün tebliğ edilemediği, yapılan araştırmalar neticesinde adresinin de tespit edilememesi sebebi ile dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,



Duruşma tarihi olan 15/06/2023 tarih saat 10:00'da mahkememizde hazır bulunmanız veya yetkili bir vekil ile kendinizi temsil ettirmeniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, duruşmaya gelmediğiniz veya mazeret bildirmediğiniz takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 10 günlük kesin süre içinde cevap vermeniz, vermediğiniz takdirde HMK'nun 122, 126, 129 maddesi uyarınca yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve hüküm kurulacağı dava dilekçesi, bilirkişi raporu, tensip zaptı ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere,



İlan olunur. 02/06/2023

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Basın No: ILN01842946