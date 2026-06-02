T.C. YEŞİLOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Burdur ili Yeşilova ilçesi Koyunlarçeşme Mahallesi 59 ada 70 parsel sayılı taşınmaz Bağköy mevkiinde tarla vasfında ve 692,45 m² büyüklüğündedir. Taşınmaz Yeşilova Belediyesi imar sahası sınırları içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde badem ağaçları bulunmaktadır. İmar yoluna cephesi bulunmaktadır. İmar durum belgesinde taşınmazın park, yol ve anaokulu sahasında kaldırğı bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.248.776,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Taşınmaz tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Burdur ili Yeşilova ilçesi Koyunlarçeşme Mahallesi 59 ada 66 parsel sayılı taşınmaz Bağköy mevkiinde tarla vasfında ve 15.927,34m² büyüklüğündedir. Taşınmaz Yeşilova Belediye imar sahası içerisinde yer almaktadır. Üzerinde badem ve ahlat ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın imar durum belgesinde bahçe yapı nizamına tabi olduğu ve 2 kata müsaadeli olduğu bilgisi vardır. taşınmazın taban alanları kat sayısı (TAKS) 0,20 olarak katlar alanları kat sayısı (KAKS) 0,40 olarak belirlennmiştir. İmar durum belgesinde "3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması görmeden ruhsatlandırılamaz" açıklaması bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle imar yolu teşekkül etmemiş durumdadır.

Kıymeti : 28.673.179,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:06

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 11:06

Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:06

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Burdur ili Yeşilova ilçesi Koyunlarçeşme Mahallesi 5 ada 10 parsel sayılı taşınmaz yalık çukuru mevkiinde tarla vasfında ve 1939,59m² büyüklüğündedir. Taşınmaz Yeşilova Belediyesi imar sahası sınırları içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın henüz açılmamış olan imar yoluna cephesi vardır. Taşınmazın imar durum belgesinde büyük bölümünün park ve yolda kaldığı görülmekte olup kuzey bölümünde bir alan bağ-bahçe yapı nizamında tabi olduğu ve 2 kata müsaadeli olduğu bilgisi bulunmaktadır. Taşınmazın taban alanları kat sayısı 0,20 olarak, katlar alanları kat sayısı 0,40 olarak belirlenmiştir. İmar durum belgesinde " 3194 sayılı imar kanununun 18 madde uygulaması görmeden ruhsatlandırılamaz" açıklaması bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibari ile imar yolu teşekkül etmemiş durumdadır.

Kıymeti : 2.909.385,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Taşınmaz Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 12:06

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 12:06

Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:06

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Burdur İli Yeşilova ilçesi Koyunlarçeşme Mahallesi 102 ada 8 parsel sayılı taşınmaz 312,52 m² büyüklüğünde iki katlı ahşap ev ve arsası vasfındadır. imar sahası içerisined yer almaktadır. Taşınmaz imar planında konut alanında kalmakta, bitişik yapı nizama tabi ve 3 kata kadar müsaadelidir. Taşınmazın imar sokak yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz ilçede bulunan tüm kamusal hizmetlerden yararlanabilecek konumdadır. 80,00m² taban alanlı kargir konut bulunmaktadır. Zemin Kat 2 oda, Mutfak, banyo ve lavabo bulunmakta olup, odalar sıvalı ve boyalı, kapılar ahşap tuvalet kapısı PVC duvarları kalebodur-fayanslı pencelere PVC ısıcamlıdır. üst kata dışarıdan merdiven ile çıkılmakta 3 oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Oda tabanları ve tavanı ahşap olup çatısı kiremit kaplıdır. Oda duvarları sıvalı ve boyalı, pencereleri PVC ısıcamlıdır. Taşınmaz içerisinde yapı ile muhtelif ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan toplam brüt yapı alanı 199,00 m² olarak, net yapı alanı 172,75 m² büyüklüğündedir.

Kıymeti : 3.080.537,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 13:41

23/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02478220