T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/120 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar ALİYE YEŞİM ŞAHİN, BAHAR ATICI, BAYRAM ATICI, BEHİCE FATMA ÖZBAY, GÜLİŞAN AYBEY, HÜSEYİN ATICI, LEYLA ÖZTÜRK, NECATİ ATICI, NİMET SEVİM, SANİYE BATUR, SUAVİ AYKO, YILDIZ DURMUŞ, ZARİFE ÖZGÜR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Burdur İli Yeşilova İlçesi Güney Köyü 308 ada 2 parsel (Geldisi 6091 Parsel) sayılı davalılar adına kayıtlı taşınmazın 2942 sayılı Kanun gereğince kamulaştırma kararı verilen taşınmazla ilgili olarak mahkemece yapılan tebligat gününden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı davaların düzeltim davası açması, açılacak olan davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi, 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşerek mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Burdur Yeşilova Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 26/04/2024

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Basın No: ILN02052247