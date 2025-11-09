T.C. YENİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2023/543 Esas Tereke

BURSA ili, MERKEZ ilçesi, BAHAR mah/köy 13 Cilt, 2452 Aile sıra no 7 sırada nüfusa kayıtlı 13/04/1955 doğumlu 29/05/2023 tarihinde vefat eden müteveffa KANİ SAĞLIK'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 621. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 06/10/2025

