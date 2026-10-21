T.C. YENİŞEHİR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/539 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/539 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmaz tapuda Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Kozdere Köyü, Ova Mevkii, 115 Ada, 62 Parsel, Tarla Nitelikli olarak kayıtlıdır.

Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında her ne kadar Tarla olarak kayıtlı ise de fiili durum itibariyle, kıymet takdiri tarihi olan 26.08.2026 itibariyle üzerinde kısmen Ayçiçeği mahsulü ekili, kısmen boş, kısmende üzerinde 16 m² prefabrik bağ evi ve 100 m² hayvan barınağı olan tarla olduğu görülmüştür. Taşınmazın; Bakımlı özellikte tarla olduğu, gübreleme, yabancı ot kontrolü, çapalama, sulama, ilaçlama, hastalık ve haşerelerle mücadele işlemleri genellikle yapılmış olduğu görülmüştür. Taşınmazın Kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Sulama imkanı mevcuttur. Köy merkezine ve asfalt yola yakın konumdadır. Taşınmaz Köy merkezine Kuşbakışı 2.6 km mesafede, Köy Yoluna cepheli, İznik yoluna 1.4 km mesafede, Yenişehir Merkezine 3.7 km mesafededir. Taşınmazın etrafında kısmen boş kısmende çeşitli meyva bahçeleri bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-tinli ve hafif killi, derin profilli toprak yapısında taban ova arazisi olduğu, % 1-2 oranında meyil bulunduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Kozdere Köyü Ova Mevkii Bila No. Yenişehir / BURSA

Yüzölçümü : 10.090,17m²

İmar Durumu: Yok, Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanları" içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 7.653.119,00TL

KDV Oranı : %20 (Satışı yapılan taşınmazın teslim tarihi itibariyle ilgili Vergi oranlarının değişmesi halinde teslim tarihinde yürürlükte olan vergi oranları üzerinden vergi tahsilatı yapılacaktır)

Kaydındaki Şerhler: Kaydında ;

1- A.M: Haritasında görüldüğü gibi Türkiye Elektrik Kurumu lehine irtifak hakkı vardır,

2- Parsel Büyükova Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz, şeklinde mükellefiyet şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:30

18/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02573844