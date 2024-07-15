T.C. YENİŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2021/381 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BURSA İLİ, YENİŞEHİR İLÇESİ, MARMARACIK GÖL MAHALLESİ

PARSEL NO : 776

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MELİKE ACAR (T.C.: 28*******62)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyası ile dava açıldığı,

Mahkemenizce UYAP sisteminde yapılan adres araştırmasında mernis adresinin boş olması sebebi ile tebligat yapılamadığı, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce alınan 15/02/2023 tarihli ek bilirkişi raporunda özetle; kamulaştırma bedelinin 449,39 m² x 130,49 TL/m²=58.640,90 TL olduğu rapor edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Durusma Günü: 25/09/2024 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02061434