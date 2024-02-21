T.C. YENİŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-02-21 00:00:00 -
T.C. YENİŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/658 Esas
Sayı : 2023/658 Esas
04/01/2024
Konu : GAİPLİK İLANI
MALİYE HAZİNESİ ile MEHMET ALİ KARISI ELMAS KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Kayyımlık (Kayyımın Kaldırılması) davası nedeniyle;
Bursa İli Yenişehir İlçesi Hıdırbali Mahallesi 71 ada 13 parsel sayılı taşınmazın hissedarları olan Mehmet Ali Karısı Elmas'ın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişiler hakkında bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/01/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN01987060