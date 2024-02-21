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Resmi İlanlar T.C. YENİŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. YENİŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-02-21 00:00:00 -

T.C. YENİŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/658 Esas
 
04/01/2024

Konu : GAİPLİK İLANI

MALİYE HAZİNESİ ile MEHMET ALİ KARISI ELMAS KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Kayyımlık (Kayyımın Kaldırılması) davası nedeniyle;

Bursa İli Yenişehir İlçesi Hıdırbali Mahallesi 71 ada 13 parsel sayılı taşınmazın hissedarları olan Mehmet Ali Karısı Elmas'ın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişiler hakkında bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/01/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01987060