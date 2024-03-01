T.C. YENİŞEHİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Dosya No : 2023/266 Esas

Karar No :2023/1063

DAVACI : K.H.

SANIK : VADDAH ABDULLAH, Hüseyin ve Foda oğlu, 01/01/1999 İDLİB doğumlu, Yenigün Mah Çiğdem Cad No 28 Yenişehir/ BURSA adresinde oturur. TC Kimlik No:99617263946

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 03/08/2022 - 16:30

SUÇ YERİ : BURSA/YENİŞEHİR

KARAR TARİHİ : 29/09/2023

KARAR NİTELİĞİ :Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

KANUN MADDESİ : TCK 204/1, 62, CMK 231/5,231/8

Yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiği adresine ve ayrıca adres araştırması sonucu bildirilen adreslere çıkarılan tebligatların iade döndüğü ve daha evvel dava dosyasında kendisine usulüne uygun yapılan bir tebligatın da bulunmadığından, sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden " Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup,adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla ulaştırılacak bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 27/02/2024

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Basın No: ILN01992810