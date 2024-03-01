T.C. YENİŞEHİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. YENİŞEHİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Karar No :2023/1063
DAVACI : K.H.
SANIK : VADDAH ABDULLAH, Hüseyin ve Foda oğlu, 01/01/1999 İDLİB doğumlu, Yenigün Mah Çiğdem Cad No 28 Yenişehir/ BURSA adresinde oturur. TC Kimlik No:99617263946
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ : 03/08/2022 - 16:30
SUÇ YERİ : BURSA/YENİŞEHİR
KARAR TARİHİ : 29/09/2023
KARAR NİTELİĞİ :Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
KANUN MADDESİ : TCK 204/1, 62, CMK 231/5,231/8
Yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiği adresine ve ayrıca adres araştırması sonucu bildirilen adreslere çıkarılan tebligatların iade döndüğü ve daha evvel dava dosyasında kendisine usulüne uygun yapılan bir tebligatın da bulunmadığından, sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden " Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup,adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla ulaştırılacak bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 27/02/2024
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Basın No: ILN01992810