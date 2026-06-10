T.C. YENİŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Dosya No : 2025/541 Esas

Karar No :2025/585

DAVACI : K.H.

SANIK : GÖKAY YOLUŞ, İbrahim ve Fenur oğlu, 16/01/1988 İZMİR doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çanta Sancaktepe Mah. Altınçeşme Cad. E13 No: 68Mİç Kapı No: 9 Silivri/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:50356250512

SUÇ : Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama

SUÇ TARİHİ : 13/10/2025

SUÇ YERİ : BURSA/YENİŞEHİR

KARAR TARİHİ : 31/12/2025

KARAR NİTELİĞİ :YETKİSİZLİK

KANUN MADDESİ : TCK 282/1, CMK 12 VE18. MADDELERİ

Yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiği adresine ve ayrıca adres araştırması sonucu bildirilen adreslere çıkarılan tebligatların iade döndüğü ve daha evvel dava dosyasında kendisine usulüne uygun yapılan bir tebligatın da bulunmadığından, sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden " Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, tutuklu bulunanlar yönünden ise CMK'nun 263 maddesi uyarınca zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla Mahkememize göndermek suretiyle İnegöl Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi İtiraz yasa yolu açık olmak üzere ve kanun yoluna başvurmadığı takdirde, kararın kesinleşeceği ihtar edilerek verilen karar açıkça okundu, anlatıldı.

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Basın No: ILN02483569