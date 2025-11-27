T.C. YENİŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.61121059-2024/94-Ceza Dava Dosyası

24.11.2025

Karar No :2025/445

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

DAVACI : K.H.

SANIK : ABİD EL MEŞRİF, Ramazan ve Fattume oğlu, 01/01/1997 HASEKE doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:99514708632

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme

SUÇ TARİHİ : 10/08/2023

SUÇ YERİ : BURSA/YENİŞEHİR

KARAR TARİHİ : 02/10/2025

KARAR NİTELİĞİ : Beraat, 1320,00 TL Adli Para cezası (2 kez)

KANUN MADDESİ : TCK151/1,152/2-a, 168/1,62/1, 52,5271 sayılı CMK'nın 223/2-e

Yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiği adresine ve ayrıca adres araştırması sonucu bildirilen adreslere çıkarılan tebligatların iade döndüğü ve daha evvel dava dosyasında kendisine usulüne uygun yapılan bir tebligatın da bulunmadığından, sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden " Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 1 NOLU KARAR BAKIMINDAN (Beraat hükmü açısından) 7499 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 273/1 maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle mahkeme zabıt kâtibine yapılacak beyanla yahut mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine veya ilgilisinin bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne beyanda bulunarak veya bu hususta dilekçe vererek Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık, 2 NOLU KARAR BAKIMINDAN KESİN ve YASA YOLU KAPALI olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 24/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02344629