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Resmi İlanlar T.C. YENİCE (KARABÜK) SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. YENİCE (KARABÜK) SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. YENİCE (KARABÜK) SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/280
İLAN

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının ara kararı gereğince;

GAİPLİK KARARI İSTENİLEN ŞENOL ÇORBACI (Rıza ve Fatma oğlu 01.09.1967 Doğumlu)' nın 2010 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ ya da ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından, sağ olduğu takdirde Şenol Çorbacı'nın veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususu İHTAR olunur. 08.06.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02497479