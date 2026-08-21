T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/227 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : HATAY İLİ YAYLADAĞI İLÇESİ

MEVKİİ : DUSTURU MAHALLESİ

ADA NO : 157

PARSEL NO : 44

VASFI : TARLA

MALİKİN ADI VE SOYADI : Burak Cem, Resmiye Acem, Solmaz Ğonca, Mehmet Acem, Suna Acem, Gülten Acem, Nurten Acem, Pakize Acem Çevik ve Fatma Acem

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dava konusu Hatay ili Yayladağı ilçesi Dusturu Mahallesi 157 ada 44 parselin MÜLKİYET kamulaştırması yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespitine karar verilmesi mahkememizden istenilmiştir.

1- Tebligat veya İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açabileceklerdir.

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yöneltilecektir.

3- Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma Bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Yayladağı Şubesine yatırılacaktır.

4- Konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.07.2026

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Basın No: ILN02533107