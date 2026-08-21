T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : HATAY İLİ YAYLADAĞI İLÇESİ
MEVKİİ : DUSTURU MAHALLESİ
ADA NO : 157
PARSEL NO : 44
VASFI : TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI : Burak Cem, Resmiye Acem, Solmaz Ğonca, Mehmet Acem, Suna Acem, Gülten Acem, Nurten Acem, Pakize Acem Çevik ve Fatma Acem
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dava konusu Hatay ili Yayladağı ilçesi Dusturu Mahallesi 157 ada 44 parselin MÜLKİYET kamulaştırması yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespitine karar verilmesi mahkememizden istenilmiştir.
1- Tebligat veya İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açabileceklerdir.
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yöneltilecektir.
3- Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma Bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Yayladağı Şubesine yatırılacaktır.
4- Konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.07.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02533107