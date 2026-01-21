T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/345 Esas

DAVACI : SUAY YELMAN- Necdet ve Fatma kızı, Yayladağı 01/02/1982 doğumlu- Güveççi Mah. Kayrak Sk. No: 15 Yayladağı/HATAY

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ

2- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı Suay Yelman tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili tarafından dava konusu Hatay ili Yayladağı ilçesi Güveççi Mahallesi sınırları içerisinde 107 ada 7 parsel sayılı taşınmazın bitişiğinde bulunan tapulama harici alana ilişkin kadastro çalışmalarının tamamlanması sonrasında tapulama harici bırakıldığı, ancak yapılan kadastro çalışmalarında tapulama harici bırakılan alana ilişkin müvekkilin ailesi tarafından uzun yıllar boyunca kullanılmış imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirildiğini bu yönüyle kadastro işlemlerinin eksik ve hatalı olması nedeniyle dava konusu taşınmazın yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerindeki 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur. 05/01/2026

Basın No: ILN02384047