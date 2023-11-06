T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2023/198 Esas
DAVACI: FAZİLET TÜRKMEN- 46204171870
DAVALILAR : 1- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. No:4 Hatay Merkez/ HATAY
2- HAZİNEYE İZAFETEN YAYLADAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
3- YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesiÇaksına Mahallesi Alafenk Mevki 118 ada 3,5,10,20,21,22 ve 24 parsel sayılı taşınmazların ortasında kalan13.988,19 m2'lik taşınmazı uzun yıllardır bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı ilçesi Çaksına Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerindeki 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur. 18/10/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01924257