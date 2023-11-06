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Resmi İlanlar T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Resmi İlanlar

T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-06 00:01:00 -

T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/198 Esas

DAVACI: FAZİLET TÜRKMEN- 46204171870

DAVALILAR : 1- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. No:4 Hatay Merkez/ HATAY

2- HAZİNEYE İZAFETEN YAYLADAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ

3- YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesiÇaksına Mahallesi Alafenk Mevki 118 ada 3,5,10,20,21,22 ve 24 parsel sayılı taşınmazların ortasında kalan13.988,19 m2'lik taşınmazı uzun yıllardır bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı ilçesi Çaksına Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerindeki 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur. 18/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01924257