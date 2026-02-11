T.C. YAYLADAĞI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

DOSYA NO : 2016/224

KARAR NO : 2025/432

Askeri Bölgelere Girme suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24.06.2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 332/1 maddesi uyarınca 5237 sayılı TCK'nun 66/1-e ve 67 delaletiyle öngörülen 8 yıllık olağan zamanaşımı gerçekleşmiş bulunduğundan, 5271 sayılı CMK'nun 223/8. maddesi uyarınca sanık hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşmesine, karar verilen Fajsual ve Rukiye oğlu , 01/01/1985 GÜNEY AFRİKA doğumlu, TAHİR TIKLY yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve mahkememizin gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya Hakime onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya 5271 Sayılı CMK'nın 263/1 md gereği cezaevinde bulunan sanığın tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine; aksi takdirde iki haftalık sürenin geçmesi halinde ise kararın kesinleştirileceğine, dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03/02/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02397941