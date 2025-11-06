T.C. YAYLADAĞI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2025/228

KARAR NO : 2025/478

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/07/2025 tarihli ilamı ile CMK'nın 250/1-a,3.maddesi uyarınca atılı suçun seri muhakeme usulüne tabi olduğu, kovuşturma şartının ise henüz gerçekleşmediği anlaşıldığından, sanıklar hakkında açılan kamu davasının yargılamasının CMK nun 223/8 maddesi uyarıncadurmasına, karar verilen Ahmet ve Senebelli oğlu 01/01/1996 doğumlu MUHAMMED ALİ DİP'in yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olup mahkememizin gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya Hakime onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya 5271 Sayılı CMK'nın 263/1 md gereği cezaevinde bulunan sanığın tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Hatay Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yoluna başvurulabileceğine; aksi takdirde iki haftalık sürenin geçmesi halinde ise kararın kesinleştirileceğine, dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21/10/2025

