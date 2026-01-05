T.C. YAYLADAĞI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2017/371

KARAR NO : 2025/745

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/11/2025 tarihli ilamı ile; 5237 sayılı TCK'nun 66/1-e ve 67 delaletiyle öngörülen 8 yıllık olağan zamanaşımı gerçekleşmiş bulunduğundan, 5271 sayılı CMK'nun 223/8. maddesi uyarınca sanıklar hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle AYRI AYRI DÜŞMESİNE, karar verilen İdris ve Asya oğlu, 01/01/1990 GROZNİ doğumlu HALİTO HASAN, Hasan ve Mariyya kızı, 01/01/1991 MARİYYA doğumlu MERYEM ŞAHİN ve Armen ve Karina kızı, 01/01/1991 ERİVAN doğumlu ZARİNA BABAYAN yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olup mahkememizin gerekçeli kararı kendilerine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya Hakime onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya 5271 Sayılı CMK'nın 263/1 md gereği cezaevinde bulunan sanığın tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine; aksi takdirde iki haftalık sürenin geçmesi halinde ise kararın kesinleştirileceğine, dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29/12/2025

