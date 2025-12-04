T.C. YAYLADAĞI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2021/172

KARAR NO : 2021/547

Bıcak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/09/2021 tarihli ilamı ile 5 Ay Hapis ve 20 Gün Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına (400,00 TL) karar verilen ve Mahkememizin 11/08/2022 tarih ve 2021/172 Esas-2021/547 Karar sayılı ek kararı ile infazının durdurulmasına karar verilen İsmail ve Sena oğlu 01/01/1996 Lazkiye doğumlu Muhammed Ebu Zeynep hakkında mahkememizin 11/08/2022 tarihli infazın durdurulmasına dair ek kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, mahkememizin 2021/172 Esas 2021/547 Karar sayılı ilamı ile Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan hükmedilen 5 ay hapis ve 400,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair mahkumiyet hükmünün İNFAZININ KALDIĞI YERDEN DEVAMINA karar verilmiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince ek karar özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Ek karar hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda Cumhuriyet Savcısının yazılı mütalaasına uygun olarak kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hatay Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 24/10/2025

