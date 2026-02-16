T.C. YAYLADAĞI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/545

KARAR NO : 2025/684

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2025 tarihli ilamı ile; Her ne kadar sanık hakkında TCK'nın 234/3, 234/2 maddeleri gereği cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; Sanık Mustafa Mosto'nun sabit olan ve eylemine uyan “KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA” suçundan 5237 Sayılı TCK nun 109/1 maddesi gereğince suçun işlenmesindeki özellikler, suç konusunun önem ve değeri, zararın ağırlığı, kastın ağırlığı da nazara alınarak takdiren sanığın1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın suçunu çocuğa karşı işlediği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK.nun 109/3-f maddesi gereğince cezasından 1 kat artırım yapılarak 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın suçunu cinsel amaçla işlediği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK.nun 109/5 maddesi gereğince cezasından yarı oranında artırım yapılarak2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın mahkememize karşı saygılı tutumu lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek 5237 sayılı TCK.nun 62/1 maddesi gereğince sanığın cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilen Mahmoud ve Rowayda oğlu, 03/01/1998 HALEP doğumlu, 99170376428 Yabancı Kimlik numaralı MUSTAFA MOSTO yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olup mahkememizin gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya Hakime onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya 5271 Sayılı CMK'nın 263/1 md gereği cezaevinde bulunan sanığın tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine; aksi takdirde iki haftalık sürenin geçmesi halinde ise kararın kesinleştirileceğine, dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.02.2026

