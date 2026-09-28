T.C. YATAĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. YATAĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, BENCİK ORTA Mahalle/Köy, HATİP DERESİ Mevkii, 403 Ada, 1 Parsel, Sayılı "TARLA" Vasıflı taşınmaz
Adresi : Yatağan Bencik Orta Mahalle 403 Ada 1 Parsel Yatağan / MUĞLA
Yüzölçümü : 8.476,69 m2
İmar Durumu : Yatağan İlçesi, Bencik Orta Mahallesi 403 ada 1 parsel Taşınmaz Yatağan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10608 sayılı yazısı ekindeki imar durum belgesi özetle; 1/100.000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 6.487.850,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:44
25/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02557710