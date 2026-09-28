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Resmi İlanlar T.C. YATAĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. YATAĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. YATAĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, BENCİK ORTA Mahalle/Köy, HATİP DERESİ Mevkii, 403 Ada, 1 Parsel, Sayılı "TARLA" Vasıflı taşınmaz

Adresi : Yatağan Bencik Orta Mahalle 403 Ada 1 Parsel Yatağan / MUĞLA

Yüzölçümü : 8.476,69 m2

İmar Durumu : Yatağan İlçesi, Bencik Orta Mahallesi 403 ada 1 parsel Taşınmaz Yatağan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10608 sayılı yazısı ekindeki imar durum belgesi özetle; 1/100.000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.487.850,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:44

25/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02557710