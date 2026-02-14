T.C. YATAĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*



2025/17 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, MESKEN Mahalle/Köy, Beylik Mevkii, 146 Ada, 14 Parsel, numaralı taşınmaz içinde kargir evi olan bahçe niteliğinde

Yüzölçümü : 1.646,98 m2

İmar Durumu :Yatağan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2025 tarih 6571 sayılı yazısı ve ekindeki 29.09.2025 tarihli imar durum belgesinde; "1/100000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni planında "Kırsal Yerleşim Alanı " niteliğinde kalmaktadır. denilmektedir. Kırsal yerleşim alanı içerisinde kalan parsellerde, Hmax:6.50, Kat Adedi:2, olacak şekilde 250m2yi geçmeyen 2 bağımsız bölümlü yapı yapılması mümkündür.

Kıymeti : 4.845.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:15

11/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02400615