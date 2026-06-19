T.C. YATAĞAN İCRA DAİRESİ
T.C. YATAĞAN İCRA DAİRESİ
2026/394 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/394 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, DERE Mahallesi 982 Ada, 16 Parsel 1.Kat.5 Nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz.
Kıymeti : 5.900.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Taşınmaz üzerinde 11/10/2019 Tarihli ve 4393 yevmiye numaralı YÖNETİM PLANI beyanı bulunmaktadır.
Kİ dan KM ne Çevrilmiştir. (Başlama Tarih:02/07/2020)
Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.31/05/2018 - 2228
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:01
17/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02491381