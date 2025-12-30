  • İSTANBUL
T.C. YATAĞAN İCRA DAİRESİ

T.C. YATAĞAN İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/79 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/79 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli, Yatağan İlçe, KÖKLÜK Mahalle/Köy, Yarıkpınar mevkii Mevkii, 109 Ada, 44 Parsel

Adresi : Muğla İli, Yatağan İlçesi, Köklük Mahallesi, Yarıkpınar Mevkii,109 Ada 44 Parsel Yatağan / MUĞLA

Yüzölçümü : 9.330,13 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Köklük Yarıkpınar mevkii 109 ada 41 parsel Mevzi İmar Planı(Plan Pin No:7093)” içerisinde “turizm tesis alanı(Ayrık Nizam-Hmax:6,50m(2 Kat)-Emsal:0,50)”109 ada 44 nolu parselin bir bölümü ise(1/1000 ölçekli plan dışında kalan bölümü), 1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni planında

Kıymeti : 12.388.590,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu sicilinde belirtildiği gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:07

30/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02373873