T.C. YATAĞAN İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/403 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/403 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli, Yatağan İlçesi, Yeni Mahalle ,846 Ada 1

Parselde yer alan Ana Taşınmaz üzerindeki6/150 Arsa Paylı Zemin+1. Kat Dubleks Mesken vasıflı 12

Nolu Bağımsız Bölümü,

Adresi : Yeni Mahalle 846 Ada 1 Parsel 12 Nolu Bağımsız Bölüm Yatağan / MUĞLA

Yüzölçümü : 166 m2, ana taşınmaz yüz ölçümü ise 4.219,31

İmar Durumu :parsel 1/1000 Ölçekli Yatağan İlave ve Revizyon İmar Planı içerisinde Gelişme konut alanı dere ve Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı alanlarında kalmakta olup, Ayrık nizamda, Taks: 0.30, Kaks:0.60-0,90 2 kata imarlıdır. Taşınmaz üzerinde04/05/2004 Tarihli ve 943 yevmiye numaralı YÖNETİM PLANI beyanı bulunmaktadır.

Kıymeti : 6.120.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu sicilinde görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:25

17/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02366839