  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/158 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ ile ÖMER BOLAT arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Muğla ili Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi 1308 parsel nolu taşınmaz maliki MEHMET UYGUN'un (BOZAKLU OĞLU) gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/05/2026

 


GAİP
ADI SOYADI : MEHMET UYGUN (BOZAKLU OĞLU)
İKAMETGAH ADRESİ : Eskihisar Mahallesi-Yatağan/MUĞLA

#ilangovtr

Basın No: ILN02464910