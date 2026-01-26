T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 8. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE)

İLAN METNİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2025/26 Esas

KARAR NO : 2025/136

SANIKLAR 1-DAVUT BEDİR, Dursun ve Gülsüm oğlu, 04/03/1968 ANKARA doğumlu, ANKARA, KIZILCAHAMAM, Yukarıkese mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çiğdem Sok. Karamuklu Mah. No:6 İç Kapı No:1Çerkeş/ ÇANKIRI adresinde oturur. İş adresi: İstanbul AdliyesiBeşiktaş/ İSTANBUL. TC Kimlik No:11227258952 (YAKALAMALI)

2-FİKRET SEÇEN, Celal ve Fındık oğlu, 15/06/1969 PÜTÜRGE doğumlu, MALATYA, PÜTÜRGE, Tepehan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Karanfil Sk. No:3A İç Kapı No:147 Bakırköy/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Merkez/ ÇORUM. TC Kimlik No:49516479320 (YAKALAMALI)

3-MEHMET KARABABA, Mahmut ve Fatma oğlu, 01/01/1967 ADIYAMAN doğumlu, ADIYAMAN, MERKEZ, Bebek mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ataköy 2-5-6. Kısım Mah. 19 Mayıs Cad.Kapı No: 2 /3 Daire No: 73 Bakırköy/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Merkezefendi Mah.Mevlana Cad.Tercüman Sitesi B-1 Blok K.4 Da.19 Cevizlibağ/Zeytinburnu Zeytinburnu/ İSTANBUL. TC Kimlik No:22576088244 (YAKALAMALI)

4-MEHMET ALİ PEKGÜZEL, Mehmet Ali ve Ümmühan oğlu, 05/04/1966 KALE doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Site Mah. Evren Sk. Defne Apt No: 7-9İç Kapı No: 24 Ümraniye / İstanbul Ümraniye/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Vekili: Av. Emine Kurt - Yukarı Bahçelievler Mah. 54. Cad. No:48/12 Çankaya/ ANKARA. TC Kimlik No:17995839034 (YAKALAMALI)

5-MURAT ÜRÜNDÜ, Cemil ve Dudu oğlu, 01/02/1973 KALE doğumlu, Cevherpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy_1 Sk. No: 17İç Kapı No: 6 Kale/Denizli/ DENİZLİ adresinde oturur. İş adresi: İSTANBUL. TC Kimlik No:36889209678 (YAKALAMALI)

6-YAKUP HAKAN GÜNAY, Orhan ve Fatma Kudret oğlu, 07/07/1967 İSTANBUL doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Balat mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kozyatağı Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Akyuz No: 36İç Kapı No: 4 Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:21044184228 (YAKALAMALI)

7-ZEKERİYA ÖZ, Ali ve Kamile oğlu, 28/07/1968 BURSA doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. ÜnalanMah. Sarnıç Sk. New City İstanbul A4 Blok No: 3/A4İç Kapı No: 35 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Merkez/ BOLU. TC Kimlik No:21988575342 (YAKALAMALI)

SUÇLAR : Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SUÇ TARİHİ : 11.03.2009

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 109/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : Düşme

KARAR TARİHİ : 16.12.2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanıklar hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılaması sonucunda (kamu davasının düşmesine) karar verilmiş olup ve yukarıda kimliği yazılı sanıkların adreslerinin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar kendisine tebliğ edilememiş olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Dairemize ya da başka bir yer Ağır ceza mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanağa bağlatılıp Hakime onaylatmak suretiyle kanun yoluna başvurabileceği aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 19.01.2026

