İHALEYE DAVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ II EK FİNANSMAN

(SŞP II-EF)

T.C. YAMAÇLI BELEDİYESİ YAMAÇLI (YOZGAT) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI,

TEDARİKİ VE KURULUMU

İHALE NO. YAMAÇLI-W1

Yamaçlı Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No. YAMAÇLI-W1) Yamaçlı Belediyesi (Yozgat) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu’nu Dünya Bankası satın alma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 15/12/2025’ten itibaren yüzondokuz (119) takvim günü süreyle geçerli olacak ve 20.000 USD (YİRMİBİNAMERİKANDOLARI) veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 15/12/2025, saat 16:00’ya kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 16:15’te açılacaktır.

İlgilenen firmalar ‘www.ilbank.gov.tr’, ‘http://yamacli.bel.tr/’ ve ‘www.ekap.kik.gov.tr’ internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Adres:

Yamaçlı Belediyesi

Hesap İşleri Müdürlüğü

Adres : Yamaçlı Belediye Başkanlığı Yamaçlı Kasabası Yeni Mahalle Cumhuriyet Cad. No:1 Boğazlıyan / YOZGAT

Telefon: 0354 663 45 99

Faks : 0354 663 42 39

E-posta: [email protected]

Basın No: ILN02331506