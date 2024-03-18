T.C. YALVAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2022/678 Esas

28/02/2024

İ L A N

Davacı , LÜTFİ KIRMIZIGÜL ile Davalı , FERUZA BAIRAMOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında, davalı Feruza Baıramova'ya dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir(11/06/2024 günü saat 09:10) tensip zaptı ekli tebligatların yapılamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü ekli tensip zaptının adı geçen davalıya tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02002937