T.C. YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



2022/3172 Esas

Davacı Sertaç Ertansel tarafından davalı Sami Aytaç Ertansel ve diğer davalılar aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında,

1-Yalova ili, Merkez ilçesi, Süleymanbey Mah. 372 ada 60 parsel P Blok 2. Kat 283 bağımsız bölüm sayılı taşınmazda hissedarlar arasında rızai taksim hususunda ittifak sağlanamadığından taşınmazların satışı suretiyle ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olup;

Davalı Sami Aytaç Ertansel'e dava dilekçesi ve tahkikat duruşması tebliğ edilememiş ve adresi de tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden;

Duruşma Günü: 06/02/2024 günü saat: 10:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K'un 112,126,127,128,129,131,317 ve 318 md. gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan cevap dilekçenizi, varsa tanık dahil tüm delillerinizi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyaların bulunmasını sağlayacak bilgileri içerir şekilde 2 haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesindeki tüm vakiaları inkar etmiş sayılacağınız, hususu ilan tarihinden 7 gün sonra dava dilekçesi ve tahkikat duruşması tebliğ edilmiş sayılacağı davalı Sami Aytaç Ertansel'e tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01969673