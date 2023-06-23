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Resmi İlanlar T.C. YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-06-23 00:00:00 -

T.C. YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2022/1217 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa PERO ÖZER'e ait mirasçılık belgesi isteme davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa PERO ÖZER'in yasal mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın ve payının devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01850921