T.C. YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-06-10 00:07:00 -
T.C. YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1463 Esas
23/05/2024
İ L A N
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Bahri Şeker'in gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden, Bahri Şeker hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren altı ay içinde mahkememize müracaat etmeleri TMK'nın 33. Maddesi uyarınca 2. kez İLAN olunur. 23/05/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 42251110084
ADI SOYADI : BAHRİ ŞEKER
BABA ADI : ABDULLAH
ANA ADI : DİLŞA
DOĞUM TARİHİ : 03/11/1982
DOĞUM YERİ : YALOVA
İKAMETGAH ADRESİ : Bayraktepe Mah. Elif Sk. No:8 İç Kapı No:2 Yalova Merkez/ YALOVA
#ilangovtr
Basın No: ILN02045658