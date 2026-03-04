T.C. YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/46 Esas

2026/47 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından 154 KV ÇİFTLİKKÖY GİS İRTİBAT HATLARI güzergahına isabet eden taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla kamu yararı kararı alındığı, kamu yararı kararının T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 28.01.2022 tarih ve 102536 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleştiği, 2942 sayılı yasanın 30. maddesi uyarınca aşağıdaki dosya davalılarına mülkiyetin devri için talepte bulunulduğu, ancak davacı idare ile aşağıdaki dosya davalıları arasında uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı idare adına tescili için Hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

Dosya No 2026/46 Esas 2026/47 Esas Taşınmazın bulunduğu yer YALOVA, ALTINOVA, FEVZİYE köyü YALOVA, ÇİFTLİKKÖY, ÇUKURKÖY köyü Mevkii KÖY CİVARI mevkii KURBANLAR mevkii Ada 105 101 Parsel 11 21 Vasfı Tarla Tarla Yüzölçümü 14.421,21 m2 5.900,29 m2 Malikin adı soyadı RUKİYE YALÇINKAYA NÜKET EROĞLU Kamulaştırılacak alanın İrtifak hakkı m2 'si 4.236,00 m2 2.044,80 m2 Mülkiyet Kamulaştırma m2 'si 0 1,06 m2

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

4- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir.

5-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde ve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.

6-Yukarıda dosya numarası yazılı dosyaların duruşması 16.06.2026 günü saat 10.20 'den itibaren Yalova 5.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

7-Davalının konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

8-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur. 24.02.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02413175