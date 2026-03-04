T.C. YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2026/47 Esas
|Dosya No
|Taşınmazın bulunduğu yer
|YALOVA, ALTINOVA, FEVZİYE köyü
|YALOVA, ÇİFTLİKKÖY, ÇUKURKÖY köyü
|Mevkii
|KÖY CİVARI mevkii
|KURBANLAR mevkii
|Ada
|105
|101
|Parsel
|11
|21
|Vasfı
|Tarla
|Tarla
|Yüzölçümü
|14.421,21 m2
|5.900,29 m2
|Malikin adı soyadı
|RUKİYE YALÇINKAYA
|NÜKET EROĞLU
|Kamulaştırılacak alanın
|İrtifak hakkı m2 'si
|4.236,00 m2
|2.044,80 m2
|Mülkiyet Kamulaştırma m2 'si
|0
|1,06 m2
3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
4- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir.
5-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde ve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.
6-Yukarıda dosya numarası yazılı dosyaların duruşması 16.06.2026 günü saat 10.20 'den itibaren Yalova 5.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.
7-Davalının konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
8-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur. 24.02.2026
