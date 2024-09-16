T.C. YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/387 Esas

09/09/2024

Davacı Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlü MURAT ALACATLI tarafından açılarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Yalova ili Termal ilçesi Gökçedere Mahallesi, (Eski:92 Parsel) 104 ada 23 parsel sayılı taşınmazın maliki olan ve gaipliğine karar verilmesi istenen "Şemsettin Mirasçıları" nın tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından gaipliğine karar verilmesi talep olunmakla, "Şemsettin Mirasçıları" nın gaipliği hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 1 AY İÇİNDE mahkememize haber vermeleri hususu TMK'nın 33/2-3. Maddesi uyarınca İLAN olunur. Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/09/2024



GAİP

"ŞEMSETTİN MİRASÇILARI"

İLGİLİ TAŞINMAZ: Yalova İli Termal İlçesi Gökçedere Mahallesi, (Eski:92 Parsel) 104 ada 23 parsel

#ilangovtr

Basın No: ILN02089350