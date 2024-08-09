T.C. YALOVA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20044794-2022/483-Ceza Dava Dosyası

06.08.2024

İLAN METNİ

DOSYA NO : 2022/483

KARAR NO : 2023/1141

SANIK : AHMED KHALID MOHAMMED ALRASHEDI,

SUÇ : Dolandırıcılık

KARAR TARİHİ : 14/12/2023

Mahkememizin 2022/483--2023/1141 EK sayılı ilamı ile sanık AHMED KHALID MOHAMMED ALRASHEDI, 'ın mahkememize bildirdiği adreslere tebliğ edilemediği, yapılan aramalara rağmen de bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapma zorunluğu doğmuştur.

Mahkememizin yukarıda zikredilen ilamı ile sanık hakkında dolandırıcılık suçundan TCK 157 maddesi uyarınca 3 kez cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAATİNE karar verilmiş olup; Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar yasa yoluna gidilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği hususlarının 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN02073878