T.C. YALOVA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2026/294 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ŞÜKRÜ' yeait mirasçılık belgesi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

06/06/1913 doğumlu, 633*****116 TC kimlik numaralı, baba adı MEHMET, anne adı HABİBE olan ŞÜKRÜ,13/02/1971 tarihinde vefat etmiştir. Murisin yasal mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi ve mirasçılık durumlarını ispat etmeleri, aksi takdirde TMK' nin 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere miras payı devlete geçecektir. Dava dosyası halen derdest olup duruşması 03/11/2026 günü saat 10:50’e bırakılmıştır. Türk Medeni Kanunu' nun 594 maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02574398