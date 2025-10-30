T.C. YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/550 Esas

Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Ahmet Altan, Birsen Altan, Dilara Altan, Erkan Altan, Fatma Başaydın, Gülten Köksal, Necip Altan, Neziha Altan, Nurten Altan, Recep Altan, Reyhan Orgun ve Zeynep Meltem Aktaş aleyhine Yalova ili, Merkez ilçesi, Kirazlı Köyü, 446 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında ;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalılardan RECEP ALTAN'ın mirasçısı olan AYŞEGÜL KUZU'nun adresi tespit edilemediğinden ve firari şahıs olduğu anlaşıldığından tebligat yapılamamış olup dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

11/12/2024 tarihli tensip zaptı ile Dava konusu Yalova ili, Merkez ilçesi, Kirazlı Köyü, 446 parsel, sayılı taşınmaz için 4650 Sayılı Yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunun 14. Maddesi uyarınca tensip zaptının tebliğinden itibaren 30 gün içersinde İdari Yargıda iptal davası ve/veya Adli Yargıda maddi hataların düzeltilmesine dair dava açılabileceği,Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltilmesi gerektiği, Kamulaştırma Kanunu 14. Maddesi uyarınca kamulaştırma işlemlerinin iptali için İdari Yargıda dava açtıkları ve yürütmenin durdurulmasına dair karar verildiğine ilişkin belgelerin sunulmaması halinde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkemece belirlenen bedel üzerinde kamulaştırma işlemlerinin gerçekleşeceği ve taşınmazın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil olacağı, Kamulaştırmaya konu taşınmazın değerine ilişkin tüm iddia ve delillerin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tebliğ olunur.

13/06/2025 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu Yalova ili, Merkez ilçesi, Kirazlı Köyü, 446 parsel, sayılı taşınmazın kamulaştırılan kısmı ve üzerinden bulunan ağaç bedellerinin 2.007.707,60 TL olarak belirlenmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı,

Duruşma Günü: 15/12/2022 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

