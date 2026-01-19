T.C. YALOVA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/1068 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan Mirasçılık Belgesi İstemli davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Dosyamız üzerinden yapılan araştırmalara ve dosyaya celp edilen nüfus kayıtlarına rağmen mirasçısı tespit edilemeyen İstanbul ili, Fatih ilçesi, İskenderpaşa Mah. Cilt no:35, Hane no:1006'da nüfusa kayıtlı 08/01/1952 Zonguldak doğumlu, T.C. uyruklu, baba adı İBRAHİM, anne adı HATİCE olan RÜKNETTİN SAVAŞ 05/11/2025 tarihinde vefat etmiştir. Murisin varsa mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mahkememize başvurmaları ve mirasçılık durumlarını ispat etmeleri, aksi takdirde miras sebebi ile istihkak davası açma hakkı saklı kalmak suretiyle murisin mirası devlete geçecektir. Dava dosyası halen derdest olup duruşması 05/03/2026 günü saat 10:03’e bırakılmıştır. Türk Medeni Kanununun 594 maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02383788