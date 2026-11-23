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Sayı : 2023/478 Esas

31.10.2026

Davalı Eyüp YILDIRIM'ın mernis adresinin boş olması nedeni ile duruşma gününün yurtiçi ikametgah adresine gönderilen tebligatların iade geldiği, yapılan adres araştırmasında da bildirilen adresin aynı adres olduğu görülmekle duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş, anılan nedenle iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra davalı Eyüp YILDIRIM'a tebliğ edilmiş sayılması ile 26/03/2027 günü saat 10:35'e duruşma gün ve saati tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02602225