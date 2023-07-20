T.C. YAHYALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2022/407 Esas



İLAN METNİ



Davalı MURAT BÜLBÜL, İsmail ve Fatma oğlu , 10/12/1985 doğumlu, 307****514 TC kimlik numaralı, Karşıyaka Mah. 518 Sk. No:3 İç Kapı No:4 Yenimahalle/Ankara adresinde iken ikametgahı meçhul.



Davacı GÜL BÜLBÜL tarafından davalı MURAT BÜLBÜL aleyhine mahkememize açılan Boşanma davasının açık yargılaması sırasında davalıya ön inceleme duruşma tutanağının ve duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verildiği, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren; davalıya tahkikata geçildiğinden belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği ve geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği ve tahkikat duruşmasının 05/10/2023 günü saat 10:35'de mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı, kararın adresi meçhul olan davalı Murat BÜLBÜL'e ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 12/70/2023

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Basın No: ILN01861586