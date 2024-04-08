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Resmi İlanlar T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2024-04-08 00:00:00 -

T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2024/116 Esas

DAVACI :ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

DAVALI : RECEP KARAGÖZ TC: 40084696614

Davacı tarafından maliki bulunduğunuz Kırklareli ili Vize ilçesi Küçükyayla köyü 101 ada 991 parsel sayılı taşınmaz hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olmakla, yapılan keşif sonrası bilirkişiler tarafından kamulaştırma bedeli 773.825,39-TL olarak belirlenmiştir.

Mahkememizce mernis sisteminde adresiniz mevcut bulunmadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:24/04/2024 günü saat: 16:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporları tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02016454