T.C. VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
|İli
|İlçesi mahalle
|Ada/Parsel
|Vasfı
|Kamulaştırılan alan
|Esas
|Davacı
|Davalı
|SAMSUN
|Vezirköprü Akörenmah.
|150 ada
90 parsel
|Tarla
|248,37 m²
|2024/96
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Ayhan Kocabaş
Bayram Atak
Kurtca Atak
Nuran Çetinkaya
Nurgül Atak
Nurullah Atak
Vesile Atak
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
89 parsel
|Tarla
|233,41 m²
|2024/97
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Adem Avcı
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
81 parsel
|Tarla
|146,82 m²
|2024/98
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Ahmet Korkmaz
Fehmiye Korkmaz
Hüseyin Korkmaz
Mustafa Korkmaz
Nebahat Gül
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
82 parsel (119 ve 120 parsel)
|Tarla
Direk Yeri
|103,45 m²
4,41 m²
|2024/99
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Ali Acar
Yılmaz Acar
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
83 parsel
|Tarla
|565,42 m²
|2024/100
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Zeki Demirbilek
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
84 parsel (121 ve 122 parsel)
|Tarla
Direk Yeri
|497,74 m²
3,56 m²
|2024/101
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Necmi Sağlam
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
88 parsel (123 ve 124 parsel)
|Tarla
Direk Yeri
|192,35 m²
4,41 m²
|2024/102
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Ali Sağlam
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
87 parsel
|Tarla
|373,69 m²
|2024/103
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Recep Sağlam
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
79 parsel (117 ve 118 parsel)
|Tarla
Direk Yeri
|336,10 m²
3,74 m²
|2024/104
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Mehmet Ali Cömert
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
77parsel
|Tarla
|64,83 m²
|2024/105
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Aysel Çoban
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
70 parsel
|Tarla
|108,82 m²
|2024/106
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Emrullah İnce
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
69 parsel
|Tarla
|111,03 m²
|2024/107
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Şerife İnce
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
74 parsel
|Tarla
|126,62 m²
|2024/108
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Murat İnce
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|150 ada
76 parsel
|Tarla
|51,21 m²
|2024/109
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Aysel Çoban
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|136 ada
140 parsel
|Tarla
|185,01 m²
|2024/110
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Zeynep Uymaz
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|136 ada
143 parsel
|Tarla
|59,90 m²
|2024/111
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Yakup Akgül
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|136 ada
145 parsel
|Tarla
|80,70 m²
|2024/112
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Hüseyin Çevik
Nesrin Özer
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|136 ada
147 parsel (177 ve 178 parsel)
|Tarla
Direk Yeri
|193,94 m²
3,34 m²
|2024/113
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Ayşegül Gerizli
Emin Gerizli
Emine Gerizli
Muazzez Gerizli
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|136 ada
149 parsel (174-175-176 parsel)
|Tarla
Direk Yeri
Direk Yeri
|211,38 m²
7,90 m²
|2024/114
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Ayşegül Gerizli
Emin Gerizli
Emine Gerizli
Muazzez Gerizli
Selahattin Gerizli
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|156 ada
37 parsel (49 ve 50 parsel)
|Tarla
Direk Yeri
|435,67 m²
4,41 m²
|2024/115
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Alaattin Ak
Ayşe Ak
Dudu Kaymaz
Fatma Karabina
Hamdi Aksoy
Hamdi Aksoy
Hüseyin Ak
İbrahim Ak
Mehmet Ak
Muharrem Aksoy
Mutia Acar
Nezahat Bölükbaş
Ömer Ceylan
Salih Aksoy
Sebahattin Ak
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|156 ada
39 parsel (45 ve 46 parsel )
|Tarla
Direk Yeri
|312,90 m²
3,59 m²
|2024/116
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Alaattin Ak
Ali Akça
Ayşe Ak
Hüseyin Ak
İbrahim Ak
Mehmet Ak
Nezahat Bölükbüş
Ömer Ceylan
Sebahattin Ak
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|136 ada
121 parsel
|Tarla
|264,29 m²
|2024/117
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Ahmet Akbaş
Ayşe Akbaş
Emine İnce
Fadime Akbaş
Nuran Torun
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|136 ada
110 parsel
|Tarla
|178,93 m²
|2024/118
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Yusuf Akgöz
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|136 ada
102 parsel
|Tarla
|32,34 m²
|2024/119
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Fatma Erke
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|136 ada
98 parsel (195 ve 196 parsel)
|Tarla
Direk Yeri
|185,38 m²
2,56 m²
|2024/120
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Hatice Karakaş
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|136 ada
108 parsel (191 ve 192 parsel)
|Tarla
Direk Yeri
|391,38 m²
4,13 m²
|2024/121
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Hatice Akgül
Hülya Akgül Hıdır
Muharrem Akgül
Mustafa Akgül
Rüşan Akgül
|SAMSUN
|Vezirköprü Akören mah.
|136 ada
101 parsel (193 ve 194 parsel)
|Tarla
Direk Yeri
|53,25 m²
2,64 m²
|2024/122
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Ali Akgöz Ali Osman Dursun
Cevdet Akgöz
Cavit Dursun
Cemil Dursun
Hakkı Akgöz
Hava Akgöz
Havva Atıcı
Hurşit Dursun
|İbrahim Akgöz İbrahim Dursun Muradiye Tetik
Murat Dursun Nesime Dursun Özkan Akgöz
Satı Akgöz
Şaziye Altınok Şükriye Boyacıoğlu Zarife Arslan
Ali Osman
Dursun
1-Davacı kurum tarafından yukarıdaki parsel numaralı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınan 18/07/2022 tarihli ve 23-1997 nolu kamulaştırma kararı ile dava açarak dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespitini ve tescilini talep etmiştir. 2-a) İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. b) Açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmelidirc) 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Vezirköprü Şubesi’ne yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/06/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02059831