T.C. VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN LİSTESİ

İli İlçesi mahalle Ada/Parsel Vasfı Kamulaştırılan alan Esas Davacı Davalı SAMSUN Vezirköprü Akörenmah. 150 ada

90 parsel Tarla 248,37 m² 2024/96 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ayhan Kocabaş

Bayram Atak

Kurtca Atak

Nuran Çetinkaya

Nurgül Atak

Nurullah Atak

Vesile Atak SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

89 parsel Tarla 233,41 m² 2024/97 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Adem Avcı SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

81 parsel Tarla 146,82 m² 2024/98 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ahmet Korkmaz

Fehmiye Korkmaz

Hüseyin Korkmaz

Mustafa Korkmaz

Nebahat Gül SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

82 parsel (119 ve 120 parsel) Tarla

Direk Yeri 103,45 m²

4,41 m² 2024/99 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ali Acar

Yılmaz Acar SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

83 parsel Tarla 565,42 m² 2024/100 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Zeki Demirbilek SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

84 parsel (121 ve 122 parsel) Tarla

Direk Yeri 497,74 m²

3,56 m² 2024/101 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Necmi Sağlam SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

88 parsel (123 ve 124 parsel) Tarla

Direk Yeri 192,35 m²

4,41 m² 2024/102 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ali Sağlam SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

87 parsel Tarla 373,69 m² 2024/103 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Recep Sağlam SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

79 parsel (117 ve 118 parsel) Tarla

Direk Yeri 336,10 m²

3,74 m² 2024/104 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Mehmet Ali Cömert SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

77parsel Tarla 64,83 m² 2024/105 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Aysel Çoban SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

70 parsel Tarla 108,82 m² 2024/106 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Emrullah İnce SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

69 parsel Tarla 111,03 m² 2024/107 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Şerife İnce SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

74 parsel Tarla 126,62 m² 2024/108 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Murat İnce SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 150 ada

76 parsel Tarla 51,21 m² 2024/109 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Aysel Çoban SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 136 ada

140 parsel Tarla 185,01 m² 2024/110 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Zeynep Uymaz SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 136 ada

143 parsel Tarla 59,90 m² 2024/111 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yakup Akgül SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 136 ada

145 parsel Tarla 80,70 m² 2024/112 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Hüseyin Çevik

Nesrin Özer SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 136 ada

147 parsel (177 ve 178 parsel) Tarla

Direk Yeri 193,94 m²

3,34 m² 2024/113 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ayşegül Gerizli

Emin Gerizli

Emine Gerizli

Muazzez Gerizli SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 136 ada

149 parsel (174-175-176 parsel) Tarla

Direk Yeri

Direk Yeri 211,38 m²

7,90 m² 2024/114 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ayşegül Gerizli

Emin Gerizli

Emine Gerizli

Muazzez Gerizli

Selahattin Gerizli SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 156 ada

37 parsel (49 ve 50 parsel) Tarla

Direk Yeri 435,67 m²

4,41 m² 2024/115 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Alaattin Ak

Ayşe Ak

Dudu Kaymaz

Fatma Karabina

Hamdi Aksoy

Hamdi Aksoy

Hüseyin Ak

İbrahim Ak

Mehmet Ak

Muharrem Aksoy

Mutia Acar

Nezahat Bölükbaş

Ömer Ceylan

Salih Aksoy

Sebahattin Ak SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 156 ada

39 parsel (45 ve 46 parsel ) Tarla

Direk Yeri 312,90 m²

3,59 m² 2024/116 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Alaattin Ak

Ali Akça

Ayşe Ak

Hüseyin Ak

İbrahim Ak

Mehmet Ak

Nezahat Bölükbüş

Ömer Ceylan

Sebahattin Ak SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 136 ada

121 parsel Tarla 264,29 m² 2024/117 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ahmet Akbaş

Ayşe Akbaş

Emine İnce

Fadime Akbaş

Nuran Torun SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 136 ada

110 parsel Tarla 178,93 m² 2024/118 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yusuf Akgöz SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 136 ada

102 parsel Tarla 32,34 m² 2024/119 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Fatma Erke SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 136 ada

98 parsel (195 ve 196 parsel) Tarla

Direk Yeri 185,38 m²

2,56 m² 2024/120 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Hatice Karakaş SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 136 ada

108 parsel (191 ve 192 parsel) Tarla

Direk Yeri 391,38 m²

4,13 m² 2024/121 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Hatice Akgül

Hülya Akgül Hıdır

Muharrem Akgül

Mustafa Akgül

Rüşan Akgül SAMSUN Vezirköprü Akören mah. 136 ada

101 parsel (193 ve 194 parsel) Tarla

Direk Yeri 53,25 m²

2,64 m² 2024/122 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ali Akgöz Ali Osman Dursun

Cevdet Akgöz

Cavit Dursun

Cemil Dursun

Hakkı Akgöz

Hava Akgöz

Havva Atıcı

Hurşit Dursun İbrahim Akgöz İbrahim Dursun Muradiye Tetik

Murat Dursun Nesime Dursun Özkan Akgöz

Satı Akgöz

Şaziye Altınok Şükriye Boyacıoğlu Zarife Arslan

Ali Osman

Dursun

1-Davacı kurum tarafından yukarıdaki parsel numaralı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınan 18/07/2022 tarihli ve 23-1997 nolu kamulaştırma kararı ile dava açarak dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespitini ve tescilini talep etmiştir. 2-a) İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. b) Açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmelidirc) 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Vezirköprü Şubesi’ne yatırılacaktır.

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/06/2024

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Basın No: ILN02059831