T.C. VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİGAT

İLAN

ESAS NO : 20225/205 Esas

DAHİLİ DAVALI : Engin Gökdemir- 12272838250- Ahmet ve İkram kızı, 1974 doğumlu

ADRES : 37, Rue David D'Angers Paris / FRANSA CUMHURİYETİ LE CASTELET



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sırasında;



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup;



19/11/2026 günü saat 09:05'te Varto Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda davalı olduğunuz kamulaştırma dosyanıza ilişkin duruşma yapılacak olup, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceği ve duruşmada yapılacak olan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın da davayı takip etmek istememesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/08/2026

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Basın No: ILN02542455