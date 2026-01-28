T.C. VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyasında/dosyalarında verilen tensip kararı geregince; dosya numarası, maliki, bulundugu yer, miktarı ve cinsi belirtilen tasınmazlarla ilgili davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı/lar aleyhine Kamulastırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmıs oldugu, bilgileri yazılı dava konusu tasınmazların kamulastırılarak kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ve ve belirtilen alanın üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü lehine davalıların hisseleri oranında irtifak hakkı tesisine ve bu kararın tapuya tesciline 2942 Sayılı Kamulastırma Yasasının 10.maddesinin uyarınca talep ve dava edilmek ile;

a-) Asagıda bilgileri yazılı tasınmazlarla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve tasınmaz malın degerine iliskin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektigi,

b-) Ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulastırma islemine karsı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açılabilecegi,

c-) Kamulastırmayı yapan idarenin adı;-Karayolları Genel Müdürlüğü

d-) Bu davalarda husumetin (yukarıda c bendinden yazılı) davacı kuruma yöneltilmesi gerektigi,

e-) Süresi içerisinde Idari Yargıda Iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulastırma isleminin kesinlesecegi ve mahkemece tespit edilen kamulastırma bedeli üzerinden dava konusu tasınmazın, kamulastırmayı yapan idare adına tescil edilecegi,

f-)Mahkemece tespit edilecek kamulastırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası

Varto Subesine yatırılacagı,

4650 Sayılı Yasa ile degisik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca ILAN olunur. 02/01/2026

Esas No : 2025/204

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Muş ili Varto ilçesi Kayalıkale Mah.

PARSEL NO : 116 ada 47 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 1.519,54m²

MALİKİNADI VE SOYADI: Ayşe Erbaşı, Bakır Kalhan, Fesih Kalhan, Karibar Kalhan, Leyla Akova, Necati Kalhan, Selahattin Kalhan, Türken Kalhan,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/206

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Muş ili Varto ilçesi Kayalıkale Mah.

PARSEL NO : 106 ada 120 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 5.046,98 m²

MALİKİNADI VE SOYADI: Ayfer Zor, Çetin Özer, Garip Özer, Hülya Özer, Nazlı Kış, Sedat Özer, Siyaset Akdemir, Vedat Özer,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/208

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Muş ili Varto ilçesi Özenç Mahallesi

PARSEL NO : 0 ada 270 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 261,19 m²

MALİKİN

ADI VE SOYADI: Berfin Göreş, Birgül Akar, Celal Göreş, Cemal Göreş, Maşallah Göreş, Medeni Göreş, Mert Göreş, Murat Göreş, Nuray Göreş, Sunay Göreş, Ulaş Göreş, Zafer Göreş,

İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/210

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Muş ili Varto Kayalıdere Mah.

PARSEL NO : 108 Ada 9 Parsel, 103 ada 15 parsel, 108 ada 12 parsel, 104 ada 25 parsel, 103 ada 17 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 108 Ada 9 Parsel 2.962,24 m², 103 ada 15 parsel 1.086,55 m², 108 ada 12 parsel 1.841,90 m², 104 ada 25 parsel 3.188,83 m² parsel, 103 ada 17 parsel 6.838,00 m²

MALİKİN

ADI VE SOYADI: Gıyasettin Bingöl, Gülfehem Bingöl, Hanım Bingöl, Müzeyyen Akkaya, Nitamettin Bingöl, Rahmi Bingöl, Resul Bingöl, Süreyya Bingölbali, Vedat Bingöl, Yasin Bingöl,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No :2025/207

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Muş ili Varto ilçesi Kayalıdere Mah., Muş İli Varto İlçesi Kayalıkale Mah.

PARSEL NO : Kayalıdere Mah. 110 ada 2 parsel, Kayalıkale Mah. 114 ada 8 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: Muş ili Varto ilçesi Kayalıdere Mah. 102 ada 2 parsel 1.430,95 m², Muş İli Varto İlçesi Kayalıkale Mah. 114 ada 8 parsel 1.232,52 m²

MALİKİN

ADI VE SOYADI: Ali Devran Demir, Elif Akdemir, Ethem Okumuş, Gıyasettin Bingöl, Hurisima Dundar, Kutbettin Bingölbali, Mesut Okumuş Rabia Özmen, Sacit Okumuş, Saliha Yavaş, Süreyya Akdemir, Yaren Demir

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/209

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Muş ili Varto ilçesi Kayalıdere Mah.

PARSEL NO : 110 ada 19 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ:152.89 M²

MALİKİN

ADI VE SOYADI: Mahzaz Aslan, Sevim Yıldız, Sidar Bingöl, Abdurrahim Bingöl, Zeynep Bingöl, Ersin Bingöl, Hediye Yıldız, Sedat Bingöl, Çiğdem Kış, Ercan Bingöl, Melik Bingöl, Cezmi Bingöl, Fethi Bingöl, Rukiye Bingöl, Yadin Bingöl,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

Esas No : 2025/205

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Muş ili Varto ilçesi Kayalıkale Mah.

PARSEL NO : 115 ada 12 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ:866,93 M²

MALİKİN

ADI VE SOYADI: AYFER ŞEN, ENGİN GÖKDEMİR, EKRAN GÖKDEMİR, İKRAM GÖKDEMİR, MAŞALLAH GÖKDEMİR, MENŞURE GÖKDEMİR, SONGÜL BİNGÖL, ŞEREF GÖKDEMİR, ÜMİK GÖKDEMİR,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

