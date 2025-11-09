T.C. VAN İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/402 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/402 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Van İl, İpekyolu İlçe, ŞEREFİYE Mahalle/Köy, Şusanis Yolu Mevkii, 911 Ada, 286 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu taşınmaz, Van İli İpekyolu İlçesi Şerefiye Mahallesi 911 ada 286 nolu parsel üzerinde Müezzinoğlu Aprt. 2.kat 5 nolu bağımsız bölüm olup, mesken vasfındadır, hâlihazırda parsel üzerinde betonarme karkastan yapılmış 7 katlı bina bulunmaktadır. Binanın yaşı 0-3 yıl arasında olup, dairenin brüt alanı yaklaşık 145,83m² ve net alanı ise 130,04m²dir.Dava konusu dairenin bulunduğu binanın yapı ruhsatının olduğu ve 02.06.2022 tarih ve 2022/107 ruhsat numarasının olduğu tespit edilmiştir. Daire 3+1 odalı, mutfak, banyo ve wc bölümlerinden oluşur, ıslak mahaller fayans ve odalar ise laminant parkedir. Pencereler pvc ve iç kapılar ahşaptır. Dış kapı çeliktir. Bina doğalgazlı ve asansörlüdür. Dava konusu taşınmaz, çarşı merkezindedir, yola cephesi vardır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu parsel belediyenin su, kanalizasyon, temizlik, yol ve altyapı hizmetleri ile elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın yakınında iş yerleri ve konutlar olup, yoğun bir yapılaşma alanında bulunmaktadır.

Adresi : Van İli İpekyolu İlçesi Şerefiye Mahallesi Müezzinoğlu Apartmanı İpekyolu / VAN

Yüzölçümü : 1.417,54 m2

Arsa Payı : 4150/141754

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Dava konusu parselin uygulama imar planı içinde olduğu, ayrık nizam, konut alanı, 6 kata müsaadeli olduğu, yoldan 5m, komşudan 4,0m çekme mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:10

07/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02331131