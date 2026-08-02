T.C. VAN İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/40225 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/40225 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Öznitelik ve Tapu Kaydı Bilgisi :

Taşınmazın İpekyolu İlçesi, Halilağa Mahallesi, 2652 Ada, 5 Parsel 6.Kat 11 bağımsız bölümün dosyasına sunulan güncel tapu kaydı incelendiğinde taşınmazın 1/1 tam hisse oranı ile borçlu Ş**** A**** adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Ana Gayrimenkul Özellikleri:

Taşınmazın yer aldığı bina 457,60 m2 alanlı arsa ve üzerinde betonarme yapı tarzında, bitişik nizamda tek blok üzerine kurulmuştur. Taşınmazın yer aldığı Ana gayrimenkul bina bodrum * zemin * 6 normal katlı olarak inşa edilmiş ana yapıdır. Konu taşınmazın içinde yer aldığı bina mimari projesinde ve hâlihazırda, bodrum katta: sığınak, toplantı odası bulunmaktadır, zemin katta 3 adet dükkân ve bina girişi bu kattan sağlanmaktadır. 1,2,3,4 ve 5. Normal katta her katta 2'şer adet mesken, 6.katta 2 adet dubleks mesken nitelikli bağımsız bölüm olmak üzere, ana gayrimenkulde toplam 15 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın giriş kapısı çelik doğrama kapı, iç zeminleri giriş ve sahanlıklarda mermer kaplama, merdiven korkulukları ise alüminyum doğramadır. Bina girişi kuzey cepheden Gölbaşı 4.sokak üzerinden zemin kattan verilmiştir. Bina içerisinde | adet asansör ve yangın merdiveni bulunmaktadır.

Ruhsat, İskân ve Mimari Proje Bilgisi:

Taşınmazın yer aldığı Binaya ait 18/08/2021 tarih 2021/206 sayılı yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır.

Taşınmazın bulunduğu binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskân Belgesi) bulunmamaktadır.

Taşınmaz Binaya ait onaylı Mimari Projesi bulunmakta olup kat irtifakı kurulmuş, kat mülkiyetine geçilmemiştir.

Bağımsız Bölüm İnşaat Özellikleri:

Konu taşınmaz 6.Kat 11 bağımsız bölüm nolu dubleks mesken projesinde net:137 m?, brüt:185 m? brüt alana sahip olup, normal katı; salon, 2 oda, antre/hol, lavabo/wc, mutfak, banyo ve 1 adet balkon hacimlerinden, dubleks kısmı; 2 oda, hol ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmaz, kuzey cepheden verilen bina girişine göre ön tarafta konumlu olup, kuzey cephelidir. Elektrik, su ve haberleşme tesisatları mevcut ve kullanılır durumdaki gayrimenkulün ısıtılması doğalgaz yakıtlı kombili kalorifer tesisatı ile sağlanmaktadır

Kıymeti : 6.228.950,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:45

22/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02522970