T.C. VAN İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2025/23919 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23919 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Van İl, İpekyolu İlçe, SELİMBEY Mahalle/Köy, 5494 Ada, 126 Parsel, A BLOK 2. KAT 6 Nolu Bağımsız Bölüm MESKEN 1/1 HİSSEDİR. yakın konumda, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Shell Petrol, mağazalar, semt marketleri, işyerleri ve dükkanlar bulunmaktadır. Konu mülke ulaşım Melen Caddesi üzerinde çalışan toplu taşıma araçları sağlanmaktadır. bulunduğu bölge genel olarak ayrık nizamlı 5- 6 katlı binalardan oluşmaktadır. Konum itibari ile orta ve üst gelir grubuna mensup kişiler tarafından tercih edilmektedir. taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlarla sağlanmaktadır. Bölgenin alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. parsel üzerinde 2 blok bulunmaktadır. İpekyolu Tapu Müdürlüğünde incelenen kat mülkiyetine esas mimari projesine göre A Blok, B+Z + 5 (Bodrum 4+ Zemin +5 normal kat) kattan oluşmaktadır. Yapı cinsi “Betonarme Karkas'tır. Deprem sonrası binadır. taşınmazın yapı sınıfı 3/B 'dir. Bina doğalgazlı ve asansörlüdür. Dava konusu mesken güneyden sağlanan bina girişine göre sol arka cephede konumludur. mesken 2 cepheli olup batı ve kuzey cephelerine hakimdir. İpekyolu Belediye İmar Müdürlüğünde konu mülk ve ana gayrimenkule ait arşiv dosyasında 18.03.2022 tarih 2022/54 sayılı yeni yapı ruhsatı, 12.04.2023 tarih 2023/56 A sayılı YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ incelenmiştir. Ana gayrimenkul konum, kat ve alan bakımından projesine uygun inşa edilmiştir. İpekyolu İmar Müdürlüğünde incelenen kat mülkiyetine esas mimari projesi ve yerindeki duruma göre A blok, 2. Kat 6 nolu bağımsız bölüm 3 adet oda, salon, mutfak, antre, hol, 2 banyo ( 1 tanesi ebeveyn banyosu) , lvb-wc ve 2 adet balkon hacminden oluşmakta olup net 137,71 m2, brüt 156,71 m2 alanlıdır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar panel kapıdır. Pencereler pvc doğramadır. Yer kaplamaları mutfak, antre + hol, salon ve odaların laminant parke kaplamadır. Duvarlar saten boyalıdır. Mutfakta mdf doğrama dolaplar olup tezgah mermerdir. Islak zeminler ve duvarlar seramik kaplıdır. KIYMET TAKDİRİ arsa payı dahil 5.000.000 TL olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Selimbey Mahallesi Melen Caddesi Karakaya Sitesi A Blok 2. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm İpekyolu/van

Yüzölçümü : 3.090,09 m2

Arsa Payı : 6000/309009

İmar Durumu :Var , 1/1000 ölçekli, İpekyoluSUygulama İmar Planına göre, ayrık nizam, 5 kat, Konut Altı Ticaret lejantına sahiptir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:12

08/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02546352