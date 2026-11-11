T.C. VAN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2024/935 Esas

DAHİLİ DAVALI: EMİNE BOZYEL GÜLER T.C 486*****630

ERENKENT MAH. 2. ETAP KÜME EVLERİ 9/21/EDREMİT/VAN

Davacı Defterdarlık Kayyım Bürosu tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasında;

Mahkememizce verilen 2015/966 Esas 2016/115 sayılı kararı Yargıtay Genel Hukuk Dairesi'nin 24/04/2024 tarih ve 2023/1-235 Esas 2024/195 Karar sayılı ilamıyla bozulmuş ve duruşma gününü bildirir davetiye adresinize çıkarılmış ise de; yurt içi ve yurt dışı adres araştırmalarından sonuç alınamamış, yurtiçi bilinen adresine ise çıkartılan tebligatların iade gelmesi nedeniyle Yargıtay Bozma İlamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yargıtay ilamında" .. davanın asliye hukuk mahkemesinde görülerek taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinin devam edip etmediğinin tartışılması, hukuken geçerli bir kira ilişkisinin saptanması hâlinde işgal ve kötü niyetli bir kullanım durumu olmayacağından ecrimisil talebine ilişkin eldeki davanın reddedilmesi, aksi hâlde ise ecrimisil isteği yönünden bir karar verilmesi gerekirken...kararın BOZULMASINA,..."karar verildiği, işbu ilanen tebligatın yayımlandığı günden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bildirilen duruşma günü olan 22/12/2026 günü saat: 09:45'da bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK. 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunda duruşma günü ve Yargıtay ilamı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02590455